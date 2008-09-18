Rusya ile 'orta yol' anlaşması



Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, pazartesi gününden beri iki ülke resmi heyetleri arasında yapılan yoğun görüşmeler bu akşam saatlerinde tamamlanırken, Türk heyetine başkanlık eden Gümrük Müsteşarı Emin Zararsız, Rus heyetine başkanlık eden Rusya Federal Gümrük Dairesi Başkanı Andrey Belyaninov bu konudaki protokolü imzaladı.



Yetkililer, protokolün içeriğiyle ilgili bir açıklama henüz yapmadı.



Rusya'da Türkçe yayımlanan “Turkrus.com” internet sitesi, görüşmelere katılan Rus heyetinden bir yetkiliye dayanarak yayımladığı haberde, tarafların “orta yol” üzerinde anlaştıklarını belirtti.



Haberde, varılan anlaşmaya göre, Rusya'ya gönderilecek mallarda önceden mal ve fiyat bilgilerinin verilmesi uygulaması “zorunluluk” değil, “gönüllülük” esasına dayandırılıyor.



Rus tarafı, siteye yaptığı açıklamada, önceden beyan edenin malların “basitleştirilmiş gümrük” esasına uygun olarak hızlı şekilde geçeceğini, beyanda bulunmayan ve eski sistemle mal yollayanların da şu anda olduğu gibi “tam arama” esasında gümrüklerden daha yavaş geçeceğini kaydettiler.



Haberde, anlaşmaya göre bazı teknik sorunların da ortaya çıktığı belirtilerek, “Beyan edilen fiyat bilgilerinin Türkiye'de bir resmi makam ya da ticaret odaları gibi kurumlarca onaylanması isteniyor. Bunun pratikte nasıl olacağı soru işareti” ifadesine de yer verildi.



Rus tarafından konuya yakın bir kaynak da siteye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Gönüllülük esası' ifadesi özellikle protokole kondu. Şimdi üç aylık sürede uygulamanın hazırlıkları yapılacak. Yeni protokol tüm taşımacılık yollarını, tüm mal ve hizmetleri kapsayacak. Mallarıyla ilgili fiyat bilgilerini sevkiyattan önce bildirenler, hızlandırılmış-basitleştirilmiş gümrük uygulaması ile beklemeksizin, hatta özel koridordan hemen Rusya'ya girebilecek. Kaçakçılık gibi istinai durumlar dışında bu TIR'lar aranmadan geçebilecek. Bu bilgileri vermeyen şirketlerin mallarının ülkeye sokulmaması gibi bir muamele de söz konusu olamaz. Onlar da girecek. Ama bu kez, şu an devam etmekte olan 'tam sayım' uygulamasına bağlı olarak, yasal tüm denetimler ve mal sayımları yapılarak gereken işlemler yapılacak.”



Bu arada, Türk işadamları, protokolün bu haliyle imzalanmış olması halinde mevcut sorunun ortadan kalkmayacağını, Türk mallarının maliyeti artacağı için Rusya piyasasında rekabet gücünün kalmayacağını savunuyor.



