Rusya ile doğalgaz anlaşması feshedildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Batı Hattı yoluyla Rusya'dan ithal edilen doğalgaz konusunda bir indirim talebinde bulunduklarını belirterek, “Rusya eğer bu indirime yeterli oranda cevap vermezse biz, kontratın sonlandırılmasını irade olarak ortaya koyacağız” demişti.Son 29 ayda doğalgaz hammadde fiyatlarının yüzde 39 civarında arttığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:“Bu fiyat artışının kaldırabileceğimiz bir kısmının olması lazım. O yüzden hammadde girişlerimizin hepsini tek tek elden geçireceğiz. Daha doğrusu kontratı biten her anlaşmayı tek tek elden geçireceğiz. Bunların içinde Batı Hattı da var. Yeterli indirimi göremezsek anlaşmayı sonlandırırız.”