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Dünya

Rusya: İdlib'deki taahhütlerimize bağlıyız

31 Ocak 2020 12:54

Rusya, İdlib'deki taahhütlerine bağlı olduğunu ancak bölgedeki militanların saldırılarından endişe duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü Afrika dönüşü uçakta açıklamalarda bulunurken , İdlib'de artan gerginlikle ilgili olarak, "Bu konuda Rusya da eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, bunun başka yolu yok" demişti.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamalarda benzer vurgularda bulunarak, "Son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığı yerlerden ikisi de Suriye ve İdlib'dir. Esed rejimi saldırılarını artırmıştır. Rusya ile bir mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakat Esed rejimini destekleyen Rusya tarafından kanla adım adım delinmekte, bozulmakta, ihlal edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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