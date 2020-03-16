Rusya: İdlib'deki militanlar ateşkese uymuyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesindeki "militanlar"ın Rusya ve Türkiye'nin vardığı ateşkese uymadığını ifade etti.

Interfax'ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "militanların" karşı saldırı yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'de 36 Türk askerinin şehit olmasının ardından 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti. Burada yapılan görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov İdlib'de yeniden ateşkes ilan edilmesini içeren mutabakat imzalanmıştı.

Söz konusu Moskova Mutabakatı'nda İdlib'de neler yapılacağı şöyle sıralanmıştı:

"1- İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır."