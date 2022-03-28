Rusya heyeti, Ukrayna'yla yapılacak müzakere görüşmeleri için İstanbul'a ulaştı

Rusya heyeti, Ukrayna savaşına ilişkin heyetlerin Türkiye'de yapacağı müzakere görüşmeleri için İstanbul'a ulaştı. Rus heyeti konaklayacakları Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.

Rus heyeti taşıyan uçak 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Ardından heyet yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'ta konaklayacakları Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın bitirilmesine ilişkin müzakere görüşmelerini İstanbul'da gerçekleştirecek. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, görüşmelerin yarın başlayabileceğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise, Ukrayna ve Rusya'nın müzakere heyetlerinin İstanbul'da bu akşam barış görüşmelerine başlayacağını söyledi

Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmelerde somut ilerleme kaydedilmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski arasında görüşme ayarlanmayacağını söyledi.