Rusya halkı yeni devlet başkanını seçiyor

T24 - Rusya Federasyonu'nda 109 milyon seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçimlerin favorisi ise mevcut Başbakan ve 2000-2008 yılları arasında Devlet Başkanı olan Vladimir Putin.

Ülkenin 10 ayrı zaman dilimi içinde yeralması nedeniyle, oy verme işlemlerinin 22 saat sürmesi bekleniyor ancak sonuçlar yeni bir sistem sayesinde hızlıca duyurulacak. Sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra, Pazartesi gününün ilk saatlerinde resmi sonuçların açıklanması bekleniyor.

Seçimlerde Putin'in ilk turda ipi göğüslemesi bekleniyor. Rusya seçim kanuna göre yüzde 50'nin üzerinde oy alan aday, ikinci tura gitmeden devlet başkanı olabiliyor. Putin'in en önemli rakibi ise Komünist Parti Genel Başkanı Genandiy Juganov.

Aşırı sağcı Liberal Demokratik Parti'nin Genel Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Adil Bir Rusya Partisi Genel Başkanı Sergey Mironov ve bağımsız aday, milyader iş adamı Mihail Prohorov da Putin'in diğer rakipleri.

Oy verme işlemleri ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka yarımadasında, Moskova'da saatler gece yarısını gösterirken başladı.

Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin de izlediği seçimlerin güvenliği için 380 bin polis memuru, 30 bin kadar polise yardım etmek isteyen gönüllü ve 31 bin özel güvenlik görev yapıyor.