Rusya: Halep'te toplu mezar bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov yaptığı açıklamada toplu mezarda çok sayıda cesedin bulunduğunu ve cesetlerin bazılarında silah yaralanmaları tespit ettiklerini açıkladı.

Rus General, bu ayın başına kadar Halep'in doğusunu kontrol altında tutan isyancıları, bubi tuzakları ve mayınlar yerleştirerek sivillerin yaşamlarını tehdit etmekle suçladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin isyancılardan Halep'in doğusunu geri almasından bu yana en az 63 Suriyeli asker ve milisin bu tür bubi tuzaklarında öldüğünü bilgisini verdi.

Rusya'nın desteği ile Şam yönetimine bağlı birlikler Halep'in doğusunun neredeyse tamamında kontrolü ele geçirdiği bildirilmişti.

Öte yandan Esad son dönemlerde daha sık kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. AP'nin haberine göre Esad'ın pazar günü Noel nedeniyle başkent Şam yakınındaki bir Hristiyan yetimhanesini ziyaret etti.

Halep'in doğusundan geçen hafta isyancıların çekilmesi Esad'ın 2011 yılında başlayan Suriye krizinde bugüne kadarki en büyük zaferi olarak görülüyor.

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AP/SSB/HS