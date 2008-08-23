Rusya: Gürcistan'dan çekildik

Ateşkes anlaşması uyarınca Gürcistan'dan dün akşama kadar çekilmesi gereken Rusya, çekilme işlemini tamamladıklarını açıkladı. ABD Başkanı George Bush ile telefonda görüşen AB Dönem Başkanı Fransa'nın cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu. ABD de Rusya'nın üzerine düşeni hemen yapması gerektiğini bildirdi.



Rusya Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov, Gürcistan'daki Rus askerlerinin geri çekilme işleminin tamamlandığını bildirdi. Rus haber ajansı RİA Novosti, Seryukov'un Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e verdiği raporda, Gürcistan'daki takviye Rus askeri birliklerinin çekilme işleminin tamamlandığını bildirdiğini duyurdu.



Bu arada, Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, çekilme işleminin tamamlandığını belirterek, Gürcistan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya sınırındaki güvenlik kuşağındaki kontrol noktalarında bulunacak askerlerin de görevine başladığı kaydedildi.



Öte yandan ateşkes anlaşması uyarınca Gürcistan'dan çekilmeyi bu akşama kadar tamamlaması gereken Rusya Abhazya ve Güney Osetya çevresinde 2 bin kadar asker bırakmayı düşündüğünü açıkladı.



Rus ordusunun en rütbeli generallerinden Anatoli Nogovitsin geride kalacak Rus birliklerinin bu iki bölgenin sınırlarına kontrol noktaları kuracaklarını söyledi.



ABD memnun değil



ABD'nin Avrupa'daki güçlerinin komutanı John Craddock ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Rusların "salyangoz" hızıyla çekildiği, Moskova'nın sözünü tutması gerektiğini belirtti. AB dönem başkanı Fransa'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması uyarınca, Rusya ve Gürcistan'ın kriz öncesi pozisyonlarına dönmeleri gerekiyordu.

