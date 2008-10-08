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Dünya

Rusya, Gürcistan'daki tamponu çekti

Rusya, Gürcistan topraklarında Güney Osetya sınırında oluşturduğu tampon bölgedeki askerlerinin tamamını çektiğini bildirdi.

08 Ekim 2008 03:00

Rusya, Gürcistan topraklarında Güney Osetya sınırında oluşturduğu tampon bölgedeki askerlerinin tamamını çektiğini bildirdi.

Güney Osetya'daki Rus Barış Gücü askerleri Komutanı Marat Kulhamedov, Rus İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, tampon bölgede oluşturdukları 6 kontrol noktasının tamamını kaldırdıklarını söyledi.

Kulhamedov, "Tampon bölgedeki son kontrol noktasında bulunan askerler de (Güney Osetya'nın başkenti) Şinvali'ye doğru yola çıktılar" dedi.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin arabuluculuğuyla sağlanan anlaşmaya göre, Rusya'nın Gürcistan topraklarında oluşturduğu tampon bölgedeki askerlerini cuma gününe kadar çekmesi öngörülüyordu.

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