Rusya gıda ambargosunun kaldırılmasında 'aceleci' davranmayacak

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye’ye uygulanan gıda ambargosunu kaldırmayı henüz değerlendirmediklerini söyledi.

Tkaçev şunları söyledi: Türk gıda ürünlerine pazarımızı açmakta aceleci davranmayacağız. Bunun anlaşılır sebepleri var. Hepsinden önce kendi tarım üreticilerimizi desteklememiz gerekiyor.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromiko da, Türkiye’den tarım ürünü ithalatının eski seviyelere dönmesine karşı olduğunu belirterek, "Turizmde evet, ulaşımda evet, enerjide evet. Fakat tarım ürünleri konusunda daha dikkatli olunmalı. Zira yerli tarım sektörünün geliştilmesi yönünde bir karar almıştık" diye konuştu.