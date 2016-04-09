T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Gaziantep, IŞİD'in tarihi eser satış merkezine dönüştü!

"IŞİD, tarihi eser kaçakçılığından yıllık 150 ila 200 milyon dolar kazanıyor"

09 Nisan 2016 10:30

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Çurkin, Gaziantep’in, IŞİD militanlarının Suriye’den çıkardığı tarihi eserlerin satış merkezine dönüştüğünü iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, BM Güvenlik Konseyi’ne mektup yazan Çurkin, 9’u BM Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 4 bin 500 arkeolojik alanın ve 100 bin kültürel objenin IŞİD’in kontrolünde olduğunu, örgütün tarihi eser kaçakçılığından tahmini olarak yıllık 150 ila 200 milyon dolar kazandığını kaydetti. Çurkin, mektubunda “Tarihi eserlerin satışı Türkiye üzerinden yapılıyor. Gaziantep, kültür miraslarının yasadışı olarak satıldığı merkez haline geldi” iddiasını ortaya attı. Kaçakçılıkta rol aldığını iddia ettiği bazı Türk nakliyat şirketlerinin isimlerini veren Çurkin, eserlerin daha sonra internet yoluyla koleksiyonculara satıldığını kaydetti. 

ETİKETLER

rusyatürkiyeanteptarihi esersatış merkezibmmerkez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24