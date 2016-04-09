Rusya: Gaziantep, IŞİD'in tarihi eser satış merkezine dönüştü!

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Çurkin, Gaziantep’in, IŞİD militanlarının Suriye’den çıkardığı tarihi eserlerin satış merkezine dönüştüğünü iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, BM Güvenlik Konseyi’ne mektup yazan Çurkin, 9’u BM Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 4 bin 500 arkeolojik alanın ve 100 bin kültürel objenin IŞİD’in kontrolünde olduğunu, örgütün tarihi eser kaçakçılığından tahmini olarak yıllık 150 ila 200 milyon dolar kazandığını kaydetti. Çurkin, mektubunda “Tarihi eserlerin satışı Türkiye üzerinden yapılıyor. Gaziantep, kültür miraslarının yasadışı olarak satıldığı merkez haline geldi” iddiasını ortaya attı. Kaçakçılıkta rol aldığını iddia ettiği bazı Türk nakliyat şirketlerinin isimlerini veren Çurkin, eserlerin daha sonra internet yoluyla koleksiyonculara satıldığını kaydetti.