-RUSYA GAZ FİYATINDA DEĞİŞİKLİKTEN YANA DEĞİL MOSKOVA (A.A) - 16.03.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Türkiye'nin gaz fiyatının indirilmesi ve "al ya da öde" yükümlülüğünde esneklik talebiyle ilgili olarak "Bu arz talep meselesi, bir kontrat sistemi var. Biz mevcut yaklaşımı sürdürmek istiyoruz" dedi. Medvedev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kremlin Sarayında üst düzey istişare konseyi toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Bir gazetecinin gaz fiyatının indirilmesi talebiyle ilgili sorusu üzerine Medvedev, bunun bir arz talep meselesi olduğunu ve kendilerinin de mevcut anlaşma hükümlerini sürdürmekten yana oldukları söyledi. Medvedev, "al ya da öde" yükümlülüğü ve gaz fiyatının talebe göre belirlendiğini ve sözleşmeye dayandığını ifade ederek "bazı durumlarda farklı yaklaşımlar ele alabiliriz ancak bütün bunlar karşılıklılık anlayışına dayanmalı" dedi. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, mevcut sözleşmeleri tarafların karşılıklı iyi niyetine bağlı olarak yeniden ele alabileceklerini kaydetti. Türkiye'deki ilk nükleer santralle ilgili Ankara'nın ek güvenlik talebi olup olmadığını sorusu üzerine de Medvedev, "Bütün teknolojiler bir risk içeriyor. Akkuyu'daki proje diğer nükleer santrallerdeki güvenlik seviyesinden çok farklı. Son derece etkili güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Elbette görüşmeler devam ediyor. Deprem herşeye zarar verebiliyor" dedi. Nükleer santral inşaatının yapılacağı bölgenin önemli olduğunu belirten Medvedev, şöyle devam etti: "Bizim deprem bölgelerindeki yerlerde de nükleer santral yapıldı. Dolayısıyla nasıl önlem alınması gerektiği biliniyor. Rusya ilk defa bir santral inşaatında servis, yapım ve işletme konusunda sorumluluk üstlenmiş durumda. -ERDOĞAN: ''AKKUYU'DA ÖRNEK BİR YATIRIM TEŞKİL EDECEK''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santrale ilişkin ''Akkuyu'da atılacak olan adım inanıyorum ki dünyaya örnek bir yatırım teşkil edecektir'' dedi. Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Üst Düzey İstişare Konseyi toplantısına katıldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Nükleer enerjiyle ilgili yer planlamasının ve nükleer enerji santralinin projelendirilmesinin çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Erdoğan, ''Akkuyu'da atılacak olan adım inanıyorum ki dünyaya örnek bir yatırım teşkil edecektir'' diye konuştu. Nükleer santralin kurulması aşamasında bütün tedbirleri alacaklarını bildiren Erdoğan, ''Ama bileceğiz ki insanın da gücünün yetemeyeceği olaylar bu dünyada olabilir. Bunu bilmemiz lazım. Ama biz tabii ki bütün aklın, bilimin, deneyin bize verdiği güç neyse bu güce dayanarak yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Nitekim nükleer enerjide de bizim takvimimiz, süreç işlemektedir'' dedi.