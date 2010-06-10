Rusya füze satışının durmayacağını açıkladı

T24-



Rus İnterfaks ajansının Rus silah sanayii kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, BM Güvenlik Konseyinin İran'a dün yeni yaptırım kararı almasının ardından, S-300 satışı anlaşmasının dondurulacağı belirtildi.





Rus yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, yaptırımların S-300 satışını engellemeyeceğini söylemişti. ABD ve İsrail, Rusya'dan bu satıştan vazgeçmesini defalarca istemişti.







S-300 SATIŞINDA KISITLAMA YOK





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrey Nesterenko, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı aldığı yeni yaptırım kararının hava savunma sistemlerini kapsamadığını söyledi.





Nesterenko, Moskova'da gazetecilerin BM Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı kararının Rusya'nın İran'a S-300 füzeleri satışına kısıtlama getirip getirmediğini sorması üzerine, "Kararda kesin atıflar var. Kısıtlamalar hava savunma sistemlerini kapsamıyor. Sadece insanlı kullanılabilen hava savunma sistemlerine yönelik kısıtlama var" diye konuştu.





Güvenlik Konseyi'nin yeni kararının İran'ın Buşehr kentinde inşa edilen nükleer santrale yönelik bir etkisinin de bulunmadığını belirten Nesterenko, "Buşehr nükleer santrali Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEK) tarafından kontrol edilen ayrı bir proje. Buradaki tüm çalışmalar aşırı derecede şeffaf" dedi.





Nesterenko, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in de daha önce açıkladığı gibi tesisin bu yıl ağustos ayında planlandığı gibi faaliyete geçeceğini kaydetti.





Bu arada, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Mihail Dimitriyev de yaptığı açıklamada, Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi'nin yeni kararının İran'a S-300 füzelerinin satışına yönelik bir bağlayıcılığının olmadığına inandığını belirterek, "İran'a S-300 füzelerinin satışı konusunda Güvenlik Konseyi kararında Rusya'ya yönelik bir kısıtlama yok ve bu sözleşmeyle ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.





İran ve Rusya, gelişmiş uzun menzilli hava savunma sistemi S-300'lerin alım satımıyla ilgili anlaşmayı 2007'de Kremlin'de imzalamıştı. 800 milyon dolarlık anlaşma, Rusya'nın İran'a 5 adet S-300 füze sistemi satışını öngörüyor.