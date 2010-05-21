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Dünya

Rusya füze denemelerini erteledi

Rusya'nın, sorunlar yaşadığı Bulava tipi kıtalararası balistik füze denemelerinin kasım ayına kadar ertelendiği bildirildi.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Rus haber ajansı RİA Novosti, İtalya'da temaslarda bulunan Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov'un yaptığı açıklamada, "Bence Bulava füzelerinin denemelerine kasım ayında yeniden başlamaya hazır olmalıyız" ifadesini kullandığını duyurdu.


Bulava füzelerindeki sorunların montaj sürecinden kaynaklandığını belirten Serdyukov, "Bu sorunların hepsi montajdaki kötü kaliteden kaynaklanıyor. Ama her başarısız denemede başka sorunlar keşfedildi. Sadece, aynı tipteki 3 denemeyle uzmanlar sorunun nedenini ortaya çıkarabilir" diye konuştu.


Rusya'nın gelecekte donanmasının en önemli parçası olmasını umduğu ve Beyaz Deniz'deki Dimitriy Danskoy nükleer denizaltından geçen yıl aralık ayı başında ateşlenen son Bulava füze denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rusya'nın şu ana denediği 12 Bulava füzesinden sadece 5'i başarılı oldu.


Donanma yetkilileri yeni denemelerin daha önce haziran ayı sonunda yapılacağını açıklamıştı.


Denizaltından fırlatılabilen 3 aşamalı, sıvı ve katı yakıtla çalışan 8 bin kilometre menzile sahip Bulava SS-NX-30 balistik füzeleri, aynı anda 10 savaş başlığı taşıyabiliyor. Bulava füzeleri, Rusya'nın yeni Borey sınıfı nükleer denizaltıları için özel olarak tasarlanmıştı.


Rus parlamentosundan bazı milletvekilleri, Bulava füzeleriyle ilgili endişelerini dile getirerek, donanmanın bunların yerine güvenilir Sineva füzelerini kullanmaya devam etmesini istemişlerdi. Ancak Rus donanması, Bulava'nın alternatifi olmadığı ve bu füzeler kullanıma hazır oluncaya dek denemelerin devam etmesi konusunda ısrar etmişti.

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