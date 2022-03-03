Rusya Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya tepki: Haklarımız ihlal ediliyor

Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın yaptırımları karşısında suskunluğunu bozdu. Alınan kararlarla haklarının ihlal edildiğini belirten Ruslar, "FIFA ve UEFA'nın Rus takımlarını ihraç etmek için geçerli dayanağı yok" ifadelerini kullandı.



UEFA ve FIFA'nın Ukrayna'ya şiddetli saldırılar sonrası yaptırımlar uyguladığı Rusya, kararlara tepki gösterdi.

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın Rus takımlarını ihraç etmek için geçerli dayanağı yok. FIFA ve UEFA'nın bir parçası olan Rusya'nın hakları ihlal ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya sporda uygulanan yaptırımlar

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 26 Ağustos 2022'de başlayacak olan 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin Rusya'dan aldı.



Formula 1, Rusya Grand Prix'ini takviminden çıkarttı.



UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alıp Paris'e verdi.



Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rus takımları, hakemleri ve gözlemcilerin organizasyonlardan çıkardı.



FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın yeni bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men etti.



Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve



Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.



Rus kulüplerinin Avrupa Basketbol Ligi organizasyonlarına katılımı da askıya alındı. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rus takımları maçlara çıkamayacak.