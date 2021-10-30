Rusya Federal İstatistik Kurumu'na göre, eylül ayında Covid nedeniyle ölenler, açıklanan sayının yaklaşık iki katı

T24 Dış Haberler

Rusya Federal İstatistik Kurumu'na (Rosstat) göre eylül ayında ülkede Koronavirüs sebebiyle yönetimin açıkladığının yaklaşık iki katı insan öldü.

Rosstat'ın aktardığına göre eylül ayında 44 bin 265 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rusya yönetimi, sayıyı 24 bin 31 olarak açıklamıştı.

Rusya yönetimi, salgın boyunca Koronavirüs'le ilgili gerçek verileri paylaşmamakla suçlanmıştı. Yönetim, sadece otopsi raporunda ana ölüm gerekçesi "Koronavirüs" olan insanları resmi verilerine katıyor.

Rosstat'a göre Rusya'da salgın boyunca yaklaşık 450 bin kişi hayatını virüs nedeniyle kaybetti. Bu Avrupa'daki en yüksek Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı.

Rosstat'a göre Rusya'da en çok Koronavirüs kaynaklı ölüm temmuz ayında yaşandı. Verilere göre Temmuz 2021'de ölü sayısı 50 bini aştı.

Rus nüfusunun sadece yüzde 32'si Koronavirüs'e karşı aşılı.