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Dünya

Rusya: Esed'den kimyasal silah kullanmama garantisi aldık

Gatilov, kimyasal silahların teröristlerin eline geçmemesi için Şam yönetimiyle çalıştıklarını ifade etti

24 Ağustos 2012 00:08

Rusya, Suriye Hükümeti'nden kimyasal silahları kullanmayacağı konusunda güvence aldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadi Gatilov, Amerikan Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın, kimyasal silahlarının güvenli biçimde yerlerinde kalması için Suriye Hükümeti ile yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi. 
 
Kimyasal silahların teröristlerin eline geçmemesi için Şam yönetimiyle çalıştıklarını ifade eden Gatilov, Suriye 'nin kimyasal silahlarının kullanımının önlenmesi gerektiği konusunda Amerikalılarla tam bir mutabakat içinde olduklarını da vurguladı. 
 
ABD Başkanı Barack Obama, hafta başında yaptığı açıklamada, Suriye Hükümeti'nin kitle imha silahlarını kullanması ya da yerlerini değiştirmesi durumunda ABD 'nin Suriye 'deki iç savaşa müdahale etmek zorunda kalabileceğini söylemişti. 

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