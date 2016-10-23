Rusya: Esad iktidarda kalmalı

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'nin cihatçıların eline geçmemesi için Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalması gerektiğini söyledi.

Peskov şöyle konuştu:

"Sadece iki seçenek var. Şam'da ya Esad oturacak ya da Nusra (Adını sonradan Şam'ın Fethi olarak değiştiren, radikal İslamcı Nusra Cephesi). Ülkede siyasi çözümün sağlanması için Şam'da Esad oturmalı."

Rusya'nın Suriye'deki amacının "teröristlerle savaşmak" olduğunu belirterek, Suriye hükümetinin düşmesi halinde "yeni bir mülteci akını yaşanacağını ve Avrupa'da yeni terör saldırıları düzenleneceğini" savundu.

Kremlin sözcüsü şöyle devam etti:

"Bazı ülkeler Esad'dan kurtulmak için ateşle oynuyor ve teröristleri kullanıyor ve bazıları da fütursuzca Esad'ın gitmesi gerektiğini söylüyor. Şam düşer ve oraya teröristler yerleşirse siyasi çözüm olmaz. Suriye'deki krizin çözümü için uluslararası toplumun uzun bir süre ve çok çaba harcaması gerekiyor. Tüm Suriye toprakları kurtarılmalı. Ülkenin parçalanmaması için her şey yapılmalı. Aksi halde bu tüm bölge için felaket olur."