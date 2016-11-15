Rusya Ekonomi Bakanı rüşvetten gözaltına alındı

Rusya'da 2 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi dahilinde gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ulyukayev'in, KGB'nin devamı niteliğindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yürüttüğü soruşturma sonucunda gözaltına alındığı açıklandı.

Rusya’nın yolsuzlukla mücadele birimi Soruşturma Komitesi, Ulyukayev’in geçen ay gerçekleşen 5.2 milyar dolarlık bir satın alma işlemi için 2 milyon dolar rüşvet aldığını öne sürdü.

İddiaya göre, Ulyukayev bu rüşvet karşılığında, devlet kontrolündeki Rosneft’in bir diğer petrol şirketi Başneft’in yüzde 50.07 hissesini alması konusunda olumlu görüş bildirerek, söz konusu satışın gerçekleşmesine önayak oldu.

Doğrudan Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı sorumlu olan Soruşturma Komitesi, "Ulyukayev, sorgulanmasının ardından dün gece gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

"Suçüstü yakalandı"

Soruşturma Komitesi'nin sözcüsü Svetlana Petrenko, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, "Rosneft temsilcilerinden tehditle rüşvet alınması söz konusu" dedi.

Petrenko, "Ulyukayev, rüşvet alırken suçüstü yakalandı" diye konuştu.

Ria Novosti’ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, Ulyukayev ve yakın çevresinin telefon görüşmelerinin dinlenmesi sonucu "ciddi kanıtlar" elde edildiğini belirtti.

Putin'in bilgisi dahilinde

Kremlin'den bu sabah yapılan açıklamada, Ulyukayev ile ilgili soruşturma başlatılmadan önce Putin'in bilgilendirildiği belirtildi. Ulyukayev hakkında ciddi suçlamalar bulunduğunu ifade eden Kremlin, Rus Bakan hakkındaki kararı mahkemenin vereceğini vurguladı.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de Ulyukayev'in gözaltına alınmasıyla ilgili Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

2013'ten beri Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Ulyukayev, suçlu bulunursa 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası alabilir.

Ulyukayev, Sovyet Rusya dönemindeki 1991 darbe teşebbüsünden bu yana gözaltına alınan en üst düzey Rus yetkili.