Rusya duyurdu: Türkiye Sputnik V aşısını üretmek istiyor

Rusya Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V'i üretmek istediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rus mevkidaşı Mihail Muraşko arasında dün yapılan telefon görüşmesinden sonra gelen açıklamaya göre, Ankara aşıyı Türkiye içinde üretmekle ilgileniyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "Türkiye Sağlık Bakanı, yerel yasaların gerektirdiği toksikoloji testlerinin yapılmasının ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde üretilmesiyle ilgilendiklerini belirtti" denildi.

Açıklamaya göre Muraşko görüşmede, Rusya'nın bu testlerin yapılmasına hazır olduğunu belirtti.

Bakan Koca: Aşı çalışmalarını ele aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Muraşko ile aşı çalışmaları hakkında da konuştuklarını duyurmuş ancak aşısının Türkiye'de üretilmesine dair bir ifade kullanmamıştı. Koca şu mesajı paylaşmıştı: "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk."

Reuters ajansı, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Rusya'nın geliştirdiği aşının Türkiye'de üretilmek istendiği yönündeki açıklamayı doğrulamadığını belirtti.

Tescillenen ilk aşı

Rusya'nın ürettiği Sputnik V, dünyada tescillenen ilk korona aşısı olma özelliğini taşıyor. Ancak aşının, insanlar üzerinde geniş çaplı denemeler anlamına gelen Faz-3 testleri henüz tamamlanmış değil. Batılı uzmanlar, Faz-3 testleri tamamlanmayan bir aşı çalışmasının uygulanmasına karşı çıkıyor. Rusya ise aşının güvenli olduğundan emin olduklarını belirtiyor. Rusya, bu testler tamamlanmamış olmasına rağmen, aşısının halka yapılmaya başlanacağı açıklanmıştı.