Rusya donanması 10 yıl sonra ilk kez NATO gemilerinin bulunduğu bir tatbikata katılacak

T24 Dış Haberler

Rusya donanması 10 yıl sonra ilk defa NATO üyesi ülkelerin de bulunduğu bir askeri tatbikata katılacak.

Aman-2021 çok ülkeli tatbikatlar 2021'in Şubat ayında Pakistan'ın Karaçi kıyısının açıklarında gerçekleştirilecek.

Tatbikatlarda Rusya'nın yanı sıra Pakistan, ABD, Britanya, Çin, Japonya, Türkiye, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Endonezya'dan gemiler olacak.

Rusya donanması son olarak 2011 yılında İspanya açıklarında gerçekleştirilen "Bold Monarch"ta NATO gemileriyle beraber tatbikat yapmıştı.

Geçen günlerde yayınlanan bir NATO raporu, Rusya'yı ittifaka en büyük tehditlerden biri olarak tanımlamıştı.