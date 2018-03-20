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Dünya
Deutsche Welle

Rusya: Doğu Guta'dan yaklaşık 80 bin kişi tahliye edildi

Rusya, Esad rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan 79 bin 702 sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Öte yandan Doğu Guta'da bir okulun vurulduğu hava saldırısında en az 15 çocuğun öldüğü bildirildi.

20 Mart 2018 15:10

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Pazartesi günü tahliye edilen 6 bin 46 siville birlikte Doğu Guta'dan tahliye edilen sivillerin sayısı 79 bin 702'ye ulaştı. Tahliye edilen sivillerin çoğunu çocukların oluşturduğunu açıklayan bakanlık, tahliyelerin Mart ayında oluşturulan insani koridor vasıtasıyla yapıldığını duyurdu.

Suriye rejim birliklerinin kuşatması altında olan Doğu Guta'dan ilk sivil tahliyeleri Suriye ordusunun operasyonun başlamasından üç hafta sonra, Mart ayı ortasında başlamıştı.

Rusya destekli rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı geri almak için yaklaşık bir ay önce büyük bir operasyon başlatmıştı.

En az 15 çocuk hayatını kaybetti

Öte yandan Doğu Guta'daki İrbin kentine düzenlenen hava saldırısında bir okulun hedef alındığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, saldırıda 15 çocuk ile iki yetişkin kadın hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Gözlemevine bilgi aktaran aktivistler, saldırıdan Rus uçaklarının sorumlu olduğunu öne sürdü.

Şam yakınlarındaki Doğu Guta, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki az sayıdaki bölgeden biri. Şubat ayının ortasından bu yana bölgeye operasyon düzenleyen Suriye ordusu, müttefiklerinin yardımıyla bölgenin geniş bir alanında kontrolü eline geçirmeyi başardı. Ancak saldırının meydana geldiği İrbin, hâlâ muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Uluslararası yardım örgütleri, Doğu Guta'daki insani durumun "korkunç" olduğuna dikkat çekiyor. Gıda, içme suyu, ilaç, tıbbi malzeme ve elektrik sıkıntısı yaşandığını belirten örgütler bombardıman korkusuyla insanların haftalardır evlerinin bodrumunda yaşadığını belirtiyor.

dpa,rtr/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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