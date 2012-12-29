Rusya: Doğalgaz sıkıntısı yaşamazsınız

Rus doğalgaz şirketi Gazprom Export, Türkiye'nin kış aylarında doğalgaz sıkıntısı yaşaması halinde, Mavi Akım gibi "kendine özel iletim hattı"ndan doğalgaz sağlayabileceğini açıkladı.



Türkiye'nin halen mevcut sözleşmeleriyle kendine yetecek kadar doğalgaza sahip olduğunu belirten Gazprom yetkilileri, 30 milyar metreküp düzeyinde olan sözleşmelerle belirlenen azami miktarın hali hazırda 27 milyar metreküpünün kullanıldığına işaret etti.

Gazprom yetkilileri, Türkiye'nin ek sözleşme yapılmadan dahi 3 milyar metreküplük doğalgazı günlük miktar üzerinden rahatlıkla tedarik edilebileceğini vurguladı.

Rus Gazprom yetkilileri, ''Rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki, Türkiye, Mavi Akım gibi doğrudan doğalgaz tedarikine olanak sağlayan kendine özel hattının olmasından dolayı arz güvenliği bakımından en iyi konumdaki ülkelerden biri durumunda'' dedi.