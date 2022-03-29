Rusya: Diyalog koşulları yaratmak için Kiev ve Çernigiv'in etrafındaki askeri faaliyetlerimizi ciddi anlamda azaltacağız

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Rusya Savunma Bakanlığı, diyalog için gerekli şartları yaratmak amacıyla başkent Ukrayna'nın Kiev ve Çernigiv kentlerinin çevresindeki askeri aktiviteleri "ciddi anlamda" azaltacaklarını açıkladı.

İstanbul'daki görüşmelerden sonra açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandır Fomin, taraflar arası güveni ve gelecekte müzakerelerin devam edebileceği şartları oluşturmak için bu yönde bir karar aldıklarını belirtti.

Fomin, İstanbul'daki heyet Moskova'ya döndükten sonra Genelkurmay'ın kararla ilgili detayları paylaşacağını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul’da görüştü.

Yaklaşık üç saat süren müzakere görüşmesinin ardından ilk açıklama Ukrayna heyetinden geldi. İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada henüz ateşkese ilişkin bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi. Ukrayna heyeti, Kırım meselesinin görüşmelerin ayrı bir parçası olacağını söyledi.

Rus müzakereci Vladimir Medinski ise ilk turda müzakerelerin "yapıcı" olduğunu söyledi. Medinsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında bir görüşmenin, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından başlatılan bir barış anlaşmasıyla birlikte yürütülecekse mümkün olduğunu söyledi.

Medinsky, "Ukrayna’nın tekliflerini aldık, bunları Putin'e ileteceğiz" dedi.