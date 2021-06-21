Rusya Dışişleri: Ukrayna ile yaptığı askeri işbirliğini yakında Türkiye ile görüşeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , yakında Türkiye'yle Ankara’nın Kiev ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir basın toplantısında, “Ukrayna ile Türkiye’nin donanma güçleri arasında işbirliği planlarına ilişkin yapılan Ukrayna Dışişleri açıklamasından bahsettiniz. Ukrayna’nın NATO içerisine çekilmesi girişimleri hususunda ne düşündüğümüzü gayet açık ve net bir biçimde belirttik” dedi.

“Hiç şüphem yok ki ciddi ve sağduyulu ülkeler neden bahsettiğimizi çok iyi anlıyor" diye ekleyen Lavrov ayrıca, “Türk meslektaşlarımız ile sürekli diyalog içindeyiz, yakında yeni bir temasımızın olması planlanıyor. Bu konu üstünde de tabii ki konuşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kubela cumartesi günü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya’da bir araya gelmişti. Ukrayna Dışişleri’nin Antalya’daki buluşmayı takiben yayınladığı açıklamaya göre söz konusu görüşmede, Ukrayna ile Türkiye donanma güçlerinin işbirliğini artırma ihtimali ele alındı. Bu işbirliğinin, Ukrayna Donanması’nda NATO standartlarının uygulanmasına, ittifak ülkeleri ile uyum sağlanmasına ve genel anlamda Karadeniz’in güvenliği adına devletlerin ortaklık kurmasına yardımcı olacağı kaydedildi.