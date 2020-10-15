Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dağlık Karabağ'da ateşkes gözlem mekanizması kurulamadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes anlaşması yapıldığını fakat ateşkes gözlem mekanizmasının henüz kurulamadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık olağan brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’nın dış politikalarıyla ilgili konulara değinen Zaharova, Dağlık Karabağ hakkında açıklamalarda bulundu. Zaharova, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildiğini fakat bir gözlem mekanizmasının oluşturulması konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Zaharova, “Asıl mesajımız ordular arasında bir anlaşma yapılması ve ortak bir gözlem mekanizması oluşturulmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar böyle bir çalışma yapılmadı. Biz bu mekanizmanın oluşturulması için bir an önce adım atılmasını umuyoruz” dedi.

Dağlık Karabağ’ın statüsü için nihai kararın verilmesi gerektiğini savunan Zaharova, “AGİT Minsk Grubu eş başkanları tarafından üzerinde çalışılan ve üzerinde çalışılmaya devam eden öneriler müzakere masasında bekliyor. Dağlık Karabağ’ın nihai statüsünün belirlenmesinden önce güvenilir bir diyalog sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

AB’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarına Zaharova’dan tepki

Zaharova, Rus muhalif lider Aleksey Navalny’in zehirlendiği iddiasıyla AB’nin Rusya’ya yaptırım uygulamasını eleştirerek, “Bu adımlara karşılık vermeden olmaz. Herhangi bir somut kanıt söz konusu değil. Bir kez daha Avrupa Birliği’ni, Uluslararası hukuk normlarına geri dönmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Navalny’in zehirlendiği iddialarına karşı bazı ülkeler etrafında Rusya’ya karşı adımlar atıldığını belirten Zaharova, Almanya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün çalışma kurallarına göre kendileriyle iletişime geçmesi gerektiğini fakat karşılık bulamadıklarını açıkladı.



