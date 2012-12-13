Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı: Esad gücünü kaybediyor

Rusya'nın Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Beşar Esed'ın gittikçe gücünü gittikçe kaybettiğini ve muhaliflerin kazanmaya daha yakın göründüğünü belirtti.

gazetevatan.com'un Itar-Tass haber ajansından alıntıladığı habere göre Rusya'nın Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Beşar Esed'in savaşı kaybetmeye yakın olduğunu açıkladı. Esed'in gittikçe zayıfladığının altını çizen Bogdanov, Suriye Devlet Başkanı'nın 'kontrolünü kaybettiğini' ve muhaliflerin kazanmaya daha yakın göründüğünü söyledi. Bu sözlerin taşıdığı ayrı bir önem daha var. Rusya'dan bir yetkili ilk defa Esed'in yaşanan iç savaşı kaybedeceğini açıkladı.

Rusya iç savaşın başından beri Esed'e destek vermiş ve silah yardımlarında bulunmuştu.