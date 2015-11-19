Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 25 Kasım'da Türkiyey'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un Rusya-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere 25 Kasım'da Türkiye'ye gideceğini açıkladı.



Lavrov'un Türkiye ziyareti sırasında Suriye krizi, Ortadoğu'daki son durum ve Kıbrıs sorununun da gündemde olacağını belirten Zaharova, ''Görüşmelerin odağında ise terörle mücadelede etkinliğin nasıl artırılabileceği sorusu olacak'' dedi.





