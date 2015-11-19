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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Ziyaretin odağında terörle mücadele olacak

19 Kasım 2015 16:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 25 Kasım'da Türkiyey'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un Rusya-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere 25 Kasım'da Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Lavrov'un Türkiye ziyareti sırasında Suriye krizi, Ortadoğu'daki son durum ve Kıbrıs sorununun da gündemde olacağını belirten Zaharova, ''Görüşmelerin odağında ise terörle mücadelede etkinliğin nasıl artırılabileceği sorusu olacak'' dedi.


 

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