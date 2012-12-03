Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bileği kırıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov saat 18.00 sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Lavrov'un sol kolunda bilek üzerinde bir kırık tespit edildiği bu nedenle alçıya alındığı öğrenildi

Kendi makam aracıyla hastaneye getirilen Lavrov'a Acil Servis Ortopedi Bölümü'nde müdahale edildi. Lavrov'un sol kolunda bilek üzerinde bir kırık tespit edildiği bu nedenle alçıya alındığı öğrenildi.

Düştüğü iddia edildi

Lavrov'un bilek üstünde kırığa neyin yol açtığı konusunda açıklama yapılmadı ancak konuk bakanın kaldığı otelde bir düşme sonucu yaralandığı ileri sürüldü. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası Lavrov saat 18.30'da hastaneden ayrıldı.