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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bileği kırıldı

Lavrov'a Acil Servis Ortopedi Bölümü'nde müdahale edildi

03 Aralık 2012 21:57

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov saat 18.00 sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Lavrov'un sol kolunda bilek üzerinde bir kırık tespit edildiği bu nedenle alçıya alındığı öğrenildi

Kendi makam aracıyla hastaneye getirilen Lavrov'a Acil Servis Ortopedi Bölümü'nde müdahale edildi. Lavrov'un sol kolunda bilek üzerinde bir kırık tespit edildiği bu nedenle alçıya alındığı öğrenildi.

 

Düştüğü iddia edildi

 

Lavrov'un bilek üstünde kırığa neyin yol açtığı konusunda açıklama yapılmadı ancak konuk bakanın kaldığı otelde bir düşme sonucu yaralandığı ileri sürüldü. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası Lavrov saat 18.30'da hastaneden ayrıldı.

 

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