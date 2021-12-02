T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüştü

Lavrov ile Blinken'in, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen toplantıda baş başa görüştüğü belirtildi

02 Aralık 2021 17:26

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Ukrayna'ya ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Blinken'in, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen toplantıda baş başa görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Lavrov'un, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında varılan anlaşmalar kapsamında eşitlik ve karşılıklı saygı çerçevesinde ciddi bir diyalog kurma arzusunu dile getirdiği ifade edildi.

Rusya'nın, Ukrayna konusundaki endişelerinin de görüşmede gündeme getirildiği bildirilen açıklamada, "Rusya'nın endişelerini görmezden gelmenin ve Ukrayna'yı, Rusya sınırlarına NATO güçlerini konuşlandırarak ABD'nin jeopolitik oyunlarına çekmenin ciddi sonuçlara yol açacağı ve Rusya'yı misilleme önlemleri almaya zorlayacağı vurgulandı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki bakanın, ABD ve Rusya'ya ait diplomatik misyonların işleyişlerine dair sorunları da ele aldığı, bu yönde uzman seviyesinde karşılıklı çalışmalara devam edilmesi konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi. (AA)

Antony BlinkenSergey LavrovDışişleri BakanıABD Dışişleri BakanıRusya Dışişleri BakanıAGİT
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24