Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılması Ukrayna ile barış sürecinin bir parçası

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'ya uygulanan Batı yaptırımlarının kaldırılmasının Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya konuşan Lavrov, "Görüşmeler zor geçse de günlük olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü yayımlanan söyleşide Lavrov, "Mevcut olarak Rus ve Ukrayna delegasyonları günlük olarak video konferans ile bir taslak anlaşma olasılığı üzerine konuşuyor" dedi.

Moskova'nın müzakerelerin devam etmesinden yana olduğunu söyleyen Lavrov, "Müzakerelerin gündeminde Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması konusu, yeni jeopolitik gerçeklerin tanınması, yaptırımların kaldırılması ve Ukrayna'da Rusça dilinin statüsü gibi meseleler de var" diye konuştu.

Rusya'nın işgali üçüncü ayına girerken Kiev cuma günü barış müzakerelerinin çökmek üzere olduğunu söylemişti.