Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: IŞİD'in Kürtlerle anlaştığına dair güvenilir veriler var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan 'IŞİD'in Rakka'dan çıkmak için Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak değerlendirilen YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile anlaştığına' dair açıklamanın güvenilir verilere dayandığını söyledi.

Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kalaba ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a Savunma Bakanlığı'nın açıklaması soruldu.

“Bakanlık söz konusu bilgiyi teyit etti”

Lavrov, "Duyduğum kadarıyla DSG, Savunma Bakanlığı'nın 'DSG'nin, IŞİD militanlarının Rakka'dan Palmira'ya yönüne doğru geçmesi için bir koridor temin edilmesi konusunda IŞİD ile anlaşma yaptığı' yönündeki açıklamasını reddetti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu bilgiyi teyit etti. Bu bilgi, güvenilir verilere dayanıyor. Dahası, söz konusu bilgi kamuoyuna yansıdıktan hemen sonra IŞİD militanları Rakka'dan çıkarak, Palmira'ya doğru hareket etti" dedi.

“Rusya, IŞİD militanlarını gördüğü her yerde vuracak”

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin elde edilen bilgi doğrultusunda Palmira'ya hareket eden IŞİD militanlarını vurduğunu belirten Lavrov, "IŞİD militanları Suriye'nin neresinde görülürse görülsün, adım atacağız. Gerek militanlar, gerek üsleri, gerekse de eğitim kampları meşru hedeflerdir" diye vurguladı.

“Rakka'daki durum, koordinasyon eksikliğine işaret ediyor”

Lavrov, IŞİD konvoyunun Rakka'dan çıkmasının Suriye'de terörle mücadele eden taraflar arasında koordinasyon eksikliği olduğununa delil oluşturduğunu belirtti. ABD'nin Rakka planını değiştirdiği ve kenti kuşatarak IŞİD militanlarının kurtulmasını engelleyeceğini kaydeden Lavrov, ABD'nin uygulamalarını 'izleyip göreceklerini' söyledi.

“Kürtler olmadan terörle mücadele etmek imkânsız”

Öte yandan Lavrov, Suriyeli Kürt siyasi temsilcilerinin Cenevre görüşmelerine davet edilmediğini de aktardı.

Kürtlerin sahada 'objektif bir güç' ve 'Suriye devletinin parçası' olmasına rağmen, bazı katılımcıların görüşmeleri engellemeye çalışması nedeniyle Kürtlere davet gönderilmediğini ifade eden Lavrov, "Kürtler olmadan terörle mücadele etmek ve Suriye'nin anayasal sistemini istişare etmek imkansız" dedi.

IŞİD'in Rakka'dan çıkmak için DSG ile anlaştığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, "Kürtler, teröristler için güneyde bir güvenli koridor açarak, kentten sorunsuz çıkmalarını sağlamak istedi. Ancak Rus Uzay Hava Kuvvetleri bu manevrayı önlemeyi başardı" demişti.

Kaynak, Rakka'dan Palmira yönüne giden IŞİD konvoyuna yönelik düzenlenen hava saldırısında 32 araç ile 120'den fazla teröristin yok edildiğini belirtmişti.