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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz

"Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız"

16 Şubat 2020 00:33

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye ordusunun İdlib'deki zaferinin kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Lavrov, İdlib’de Esad’ın saldırılarına da atıfta bulunurken, "Terörle mücadelede zafer kaçınılmaz" ifadesini kullandı. Ayrıca Lavrov, "ABD, IŞİD’i ortadan kaldırdığını duyurdu ancak çok başlı yılan geri döndü" dedi.

"Türkiye ile tam bir görüş birliği olması imkansız"

Lavrov, ülkesinin Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ancak bazı konularda Moskova ve Ankara arasında görüş ayrılığı yaşandığını da belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ancak her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmez. Hiçbir ülke arasında bütün konularda tam bir görüş birliği olması imkansız" dedi.

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