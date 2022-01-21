Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Güvenlik garantisi taleplerine ABD'den gelecek hafta yazılı yanıt bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın güvenlik garantileri üzerine gönderdiği anlaşma taslağına ABD'den gelecek hafta yazılı bir yanıt beklediklerini söyledi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın Aralık 2021'de ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri içeren iki anlaşma taslağını hatırlatarak, gelecek hafta içinde ABD'den yazılı yanıt beklediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün Moskova'da yaptığı açıklamada güvenlik garantileri teklifini hatırlatmış, "Blinken'ın (ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken) yanıt getirmeyeceğini önceden biliyorduk. Bu görüşmenin başka amacı var. Lavrov ve Blinken'ın görüş alışverişinde bulunması ve güvenlikle ilgili yapılan üç tur görüşmesinin sonuçlarını kıyaslama yapması için fırsatın olacağını umuyoruz." demişti.

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bugün Cenevre'de görüşmüştü.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti. Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

Rusya'dan ABD ve NATO'ya güvenlik garantisi talebi

Rusya, 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifinde, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO’ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istiyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya’nın teklifinde, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.