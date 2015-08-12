Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Esad giderse IŞİD gelir

Suriye'de yaşanan sorunun askeri yöntemlerle çözülmesinden yana olmadıklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın dış askeri müdahalelerle görevden uzaklaştırılması durumunda yönetime IŞİD’in geleceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir’le görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Suriye’de yaşanan gelişmelerde etkili herhangi bir ülkenin askeri yöntemlerle Beşar Esad sorununu çözmeye kalkmasını istemem. Askeri yöntemlerin kullanılması, IŞİD militanlarının iktidarı ele geçirmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Karada herhangi bir koordinasyon olmadan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan düzenledikleri operasyonların IŞİD’le mücadelede etkili olamayacağını savunan Lavrov, “Bunu sadece biz değil, bir çok yabancı askeri uzman da söylüyor?” değerlendirmesinde bulundu.