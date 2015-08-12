T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Esad giderse IŞİD gelir

'Suriye’de yaşanan gelişmelerde etkili herhangi bir ülkenin askeri yöntemlerle Beşar Esad sorununu çözmeye kalkmasını istemem'

12 Ağustos 2015 00:02

Suriye'de yaşanan sorunun askeri yöntemlerle çözülmesinden yana olmadıklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın dış askeri müdahalelerle görevden uzaklaştırılması durumunda yönetime IŞİD’in geleceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir’le görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Suriye’de yaşanan gelişmelerde etkili herhangi bir ülkenin askeri yöntemlerle Beşar Esad sorununu çözmeye kalkmasını istemem. Askeri yöntemlerin kullanılması, IŞİD militanlarının iktidarı ele geçirmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suriye Devlet Başkanı Esad bir arada

Karada herhangi bir koordinasyon olmadan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan düzenledikleri operasyonların IŞİD’le mücadelede etkili olamayacağını savunan Lavrov, “Bunu sadece biz değil, bir çok yabancı askeri uzman da söylüyor?” değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

sergey lavrovrusya dışişleri bakanıışidle mücadelerusyasuriyeesad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24