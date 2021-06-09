Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Biden-Putin görüşmesiyle ilgili "yüksek beklentiye girilmemesi" konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de gerçekleşecek ABD Başkanı Joe Biden-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesiyle ilgili "yüksek beklentiye girilmemesi" konusunda uyarıda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Primakov Okumaları forumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek Biden-Putin görüşmesini " önemli" olduğunu söyledi. Lavrov, "Batı'nın bize atfetmeye çalıştığının aksine ABD, NATO müttefikleri, Avrupa Birliği, yani herkesle pragmatik, ortak faydalara dayanan ilişkilerle ilgilendiğimizi söylemek istiyorum.

Rusya'nın kendi gündemini dünyaya yaymayı amaçlamadığını söyleyen Lavrov şöyle devam etti: "Batılı meslektaşlarımızın dünyaya demokratik değer gündemini yayma çalışması gibi mesihçi bir arzumuz yok"

Lavrov, beklenen Biden-Putin görüşmesiyle ilgili beklentilerin yükseltilmemesi gerektiğini ekledi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da gelecek görüşmeyle ilgili "şişirilmiş beklentiler" oluşmamasına karşı uyarıda bulunmuş, iki ülkenin çok fazla konuda fikir ayrılığı olduğunu belirtere "Anlaşmaya varmak konusunda herhangi bir gelişme beklemeye neden yok" demişti.