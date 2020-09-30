Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da bir araya getirmeye hazırız

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'la telefon görüşmesi yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Azerbaycan ve Ermenistan v x" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara siyasi ve diplomatik çözüm bulunması için gereken koşulları sağlamak amacıyla hem ulusal düzeyde hem de AGİT Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarıyla arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi de dahil uluslararası temasları Moskova'da organize etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

"Dağlık Karabağ'da derhal ateşkes sağlanmalı"

Dağlık Karabağ'da devam eden geniş kapsamlı askeri faaliyetlerden ciddi endişe duyduğunu söyleyen Lavrov, mevkidaşlarına derhal ateşkesi sağlama ve tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Lavrov, provokatif ve savaş yanlısı söylemlerin kabul edilemez olduğunu kaydederek tarafların en kısa sürede müzakere masasına dönmesi gerektiğini vurguladı.