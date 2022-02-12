Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya karşı “Rus saldırganlığı” hakkında başlattığı kampanyanın kışkırtıcı hedefler izlediğini belirtti.

Görüşmede, ABD ve NATO'dan alınan ve sunulacak belgeleri değerlendirmenin merkezinde bu konuların yer alacağı vurgulandı. Lavrov, Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda en üst düzeyde verilen taahhütleri ihlal eden eylemlerin kabul edilemez olduğunu hatırlattı.