Rusya, dışında dev harflerle 'çocuklar' yazan, yüzlerce sivilin bulunduğu tiyatroyu vurdu

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Mariupol Şehir Konseyi, Rusya'nın kuşattığı şehirde bulunan ve yüzlerce ailenin sığındığı Mariupol Drama Tiyatrosu'nun vurduğunu açıkladı. Maxar'ın pazartesi günü paylaştığı uydu görüntülerinde tiyatronun iki tarafına da büyük harflerle Kiril alfabesiyle 'deti', yani 'çocuk' yazıldığı görülüyordu.

Yetkililer saldırıda ne kadar can kaybı yaşandığını bilmediklerini, çünkü havan topu atışının devam etmesi nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gidemediğini bildirdi.

Pazartesi günü binanın iki tarafına da Rusça 'çocuklar' yazıldığı görülüyordu

Tiyatroda aralarında çocuklar da bulunan bin 200 kişinin kaldığına inanılıyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, saldırıyı kınayarak, "Rusya'nın insanımıza yaptığı şeyler nedeniyle kalbim kırılıyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da, "Ruslara buranın bir sivil sığınağı olduğunu biliyor olamazdı" dedi ve tiyatro binasının "tamamen mahvolduğunu" belirtti.

Geçen hafta The Times gazetesine tiyatroda kalan bir kişi demeç vermiş ve "Burada çok fazla çocuk var. Hepsinin ateşi var. Lütfen bize yardım edin" demişti.