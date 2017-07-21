Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü: Putin ve Trump arasında yeni bir görüşme planlanmış değil

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni görüşmesinin ne zaman yapılacağının belli olmadığını, böyle bir görüşmenin düzenleme girişiminin yapılmadığını belirtti.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde Peskov, “Yeni görüşmenin yapılacağı zaman belirlenmedi, dolayısıyla bu konuda fikirlerimiz ve girişimlerimiz yok. Bununla birlikte liderlerin yeni görüşmesinin gelecekte yapılma ihtimali var“ dedi.

Bilindiği üzere Putin ve Trump’ın ilk görüşmesi Hamburg’da G20 zirvesi çerçevesinde 7 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti.