Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman petrol piyasalarını konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, petrol piyasasındaki gelişmeleri ve Ukrayna savaşını ele aldı.

Kremlin’den bugün yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman telefonda görüştü.

Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğine yönelik “olumlu yönde değerlendirmeler” yapıldığı söylendi. Ayrıca, Ukrayna ve Yemen’deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ndan yapılan açıklamaya göre, Muhammed bin Selman, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik bir çözüm bulunması için destek sunduğunu belirtti.