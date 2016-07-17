Putin ile Erdoğan ağustos ayının ilk haftasında yüz yüze görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefon ile aradı. Rusya lideri Putin, Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletirken, düzen ve istikrarın sağlanmasını dilediğini söyledi. Putin'in Erdoğan'a darbe girişimine ilişkin olarak, "Anayasa'ya karşı hiç bir davranış sergilenmemeli" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Putin, Türkiye'de seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ailesine ve Türk halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. İki lider ağustos ayının ilk haftasında yüzyüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefon ile aradı. Erdoğan'ın düşürülen Rus uçağıyla ilgili yolladığı özür mektubundan sonra iki lider arasında ikinci görüşme gerçekleşmiş oldu. Putin, Türkiye'nin Rus turistlerin güvenliğini sağlayacaklarını umduğunu ifade etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, konu ile ilgili olarak Kremlin’in resmi sayfasından yapılan açıklamada görüşmenin Rusya’nın insiyatifi ile gerçekleştirildiği belirtildi.