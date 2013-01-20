Rusya dev tatbikata başladı

Rusya tarihin en büyük deniz tatbikatı başladı. Akdeniz ve Karadeniz'de gövde gösterisi yapacak olan Kremlin, bu tatbikatla tüm dünyaya "geri döndüm" mesajı vermeyi hedefliyor. Rus donanmasına ait tüm gemilerin hazır bulunacağı tatbikat için savunma bakanlığı "ülke tarihinin en büyük askerî tatbikatı" ifadesini kullanıyor.

Kuzey Haber Ajansı'nın geçtiği haberde, Karadeniz ve Akdeniz'de gerçekleştirilecek tatbikatta Baltık Denizi'ndeki ve Büyük Okyanus'taki gemiler hazır bulunacak. Rus silahlı kuvvetleri, 2013 yılı savaş eğitimine göre düzenlenecek tatbikatta ayrıca muhtevası belirtilmeyen özel birimler de katılacak. Rus Savunma bakanlığı, tarihin en büyük tatbikatında deniz piyadeleri ve paraşütçülerin de test edileceğini duyurdu. Deniz piyadelerinin, Kuzey Kafkaslardan Karadeniz'e takviye kuvvet olarak müdahale etmeleri ve Karadeniz ile Akdeniz şartlarına uyum sağlama durumlarının gözden geçirileceği kaydedildi.

Anti-denizaltı gemilerinin yanı sıra, amfibik unsurların da yer alacağı tatbikat, yüksek sesle olmasa da bölgedeki diğer devletlerin tepkisini çekiyor. Özellikle Gürcistan'da ay sonunda yapılacak tatbikata yönelik ciddi itirazlar var. Çünkü bu tatbikat, açık bir güç gösterisi...

Mistral savaş gemisinin özellikleri

Tatbikat hazırlıklarını sürüren Rusya diğer yandan da askerî gücünü artırmak için yeni alımlar yapmaya devam ediyor. Moskova'nın Fransa'ya sipariş ettiği Mistral helikopter taşıma gemileri ülkenin başlıca gündemlerinden biri oldu. Rusya federasyonu, deniz kuvvetlerini 2016 yılına kadar 50'yi aşkın savaş gemisi, denizaltı ve gemi ile güçlendirmeyi hedefliyor. Savunma Bakanlığı'nın planlamasında öncelik Mistral savaş gemisine veriliyor.

Ancak bakanlıktan yapılan açıklama Mistral helikopter taşıma gemisini inşa edemeyecekleri yönünde... Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti'nin savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırarak yayınladığı haberde savaş gemisinin satın alımına ilişkin ayrıntılara yer verildi. Gazete, Fransa'nın 1 milyar Euro'nun üzerinde değere sahip iki helikopter taşıt gemisini inşa etmesinin beklendiğini, ancak bu çeşit gemilerin kullanımının ve bakımının Rus donanması için çok pahalı olduğunu yazdı. Fakat bütün bu tartışmalara rağmen Fransa, Rusya için 2 adet Mistral gemisini inşa ediyor. Gemilerden ilki 2014, diğeri ise 2015 yılında hazır olacak.

Mistral savaş gemileri 16 adet askerî helikopter taşıma kapasitesine sahip... Geminin ana gövdesi etrafında zırhlı araç, tank ve askerleri limana taşımak için dört mavna var. Gemiler normal şartlarda 6 ay boyunca 600 kadar donanımlı askeri barındırabiliyor. 2.650 metre araç depolama kapasitesine sahip olan gemi, ayrıca 60 tekerlekli zırhlı araç kapasitesine sahip... Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın kullandığı benzerlerine oranla daha küçük olan Mistral savaş gemileri, Rusya'nın açık denizlerdeki karargâhı olmaya aday...

Kremlin yönetimi, helikopter taşıt gemisini Rus donanmasının Uzakdoğu filosu ana üssü olan Vladivastok'a yerleştirmeyi planlıyor.

Rusya'nın nükleer askeri planları

Rusya, askerî hedeflerine ulaşmak için 2020 yılına kadar ciddi bir değişim programını hayata geçirmeyi planlıyor. Ordunun ardı ardına denediği yeni füzelerin geliştirilmesi için ciddi bir kaynak ayıran Rus Savunma Bakanlığı, radar altyapısını da değiştirmek istiyor.

Yeni atılımlarla ilgili açıklama Rusya savunma bakanlığı güney bölge askeri sözcüsü İgor Gorbul'dan geldi. Gorbul "Modernizasyon programı çerçevesinde hava savunmasında güney bölgesinde bulunan S-300'lerin yerini S-400 füze savunma sistemleri alacak. Pantsir-S füzeleri de dâhil, sistemin aktif hale gelmesi için 16 parça Rusya Savunma Bakanlığı'na ulaştırıldı. İlave olarak radyo-teknik ve hava savunması için 60'tan fazla parça da yılsonuna kadar alınacak" dedi.

S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili son test çalışmaları, Astrahan bölgesinde başarıyla gerçekleştirilmişti. Bu başarı Rusya için büyük önem taşıyor. Zira S-400 füze savunma sistemleri her türlü keşif ve saldırı uçakları, füzeler, radar, taktik balistik füzeler ve nükleer füzelere karşı etkili... S-400'ler ayrıca radar ve keşif uçakları ile diğer orta menzilli saldırı füzelerine karşı tesirli koruma sağlayabiliyor. Rusya daha önce de Moskova ve endüstri bölgelerinin korunması için 2 adet S-400 füze savunma sistemi yerleştirmişti.

Kremlin son olarak Kuzey Kore'den yönelebilecek füzelere karşı da Uzakdoğu bölgesine S-400'lerden gönderdi. Start anlaşması füze savunma sistemi tartışmaları sırasında yeniden gündeme gelmişti. Füze savunma sistemi kapsamında erken uyarı radarının Türkiye'de, Malatya'daki Kürecik Üssü'ne yerleştirilmesine ilişkin anlaşma da Rusya'yı endişelendirmiş, Kremlin misilleme olarak askerî planlarını devreye sokabileceğini açıklamıştı.

Moskova yönetimi, yeni füze kalkanı sisteminin kendisini tehdit ettiğine karar vermesi halinde stratejik silahların azaltılması antlaşmasından çekilebileceği ikazında bulunmuştu. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'yı süper güç yapma yolundaki en önemli kozu şüphesiz nükleer silahlar... Savunma harcamasında rekora koşan Rusya, düzenlediği tatbikatlarla da nükleer kapasitesini ortaya koyuyor. Ancak bütün bu atılımlar Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki tansiyonun da yükselmesine neden oluyor. Stockholm uluslararası barış araştırmaları enstitüsünün hazırladığı "2011 dünya askerî harcama raporu" geçen yıl 6. sırada yer alan Rusya'nın askerî harcamalarını yüzde 9,3 artırarak, 71 milyar 900 milyon dolarla üçüncü sıraya yerleştiğini ortaya koymuştu. Yeni dönemde ise bu rakam daha büyüyor. Rusya'nın bu faaliyetleriyle, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan start anlaşması gölgede kalmış gibi görünüyor. Çünkü bu anlaşma her iki ülkenin de yaptığı nükleer testleri azaltmayı öngörüyordu.