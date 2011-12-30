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Dünya

Rusya denizaltındaki yangını söndüremiyor

Rusya'da tersanede onarımı yapılan bir nükleer denizaltıda dün başlayan yangın hala söndürülemedi.

30 Aralık 2011 02:00

T24 - Rusya'da tersanede onarımı yapılan bir nükleer denizaltıda dün başlayan yangın hala söndürülemedi. Yangında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Mürettebatın bir kısmının içerde mahsur kaldığı belirtiliyor. Rusya'da 2000 yılında denizaltı kazasında 118 kişi ölmüştü.
 

''Yekaterinburg'' adlı nükleer denizaltıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rus yetkililer geçtiğimiz temmuz ayında Barents Denizi'nden balistik füze denemesi yapan gemideki tüm silahların çıkarıldığını söyledi.



İçeride mahsur kalanlar var


Rus haber ajansı Itar-Tass'da yer alan haber göre, denizaltında yangın başladıktan sonra radyasyon ve sıcaklık ölçümü yapmak için denizaltına giren personelin mahsur kaldığı belirtildi. Ancak kaç kişinin denizaltında mahsur kaldığı konusunda bilgi verilmedi.



Nükleer silahlar boşaltıldı


Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi denizaltında bir tamirat esnasında yangının meydana geldiğini açıkladı. Rus yetkili gemideki nükleer silahların boşaltıldığını ve kazanın yakınında bulunan nükleer tesisin güvenlik nedeniyle kapatıldığını belirtti.



Putin'e suçlama


Rusya'da, 12 Ağustos 2000'de Kursk adlı nükleer gemi Barents Denizi'nde batmış ve kazada denizaltıda bulunan 118 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 118 kişiyi ölüme terk etmekle suçlanmıştı.


 

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