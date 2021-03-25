Rusya'dan Türkiye'ye yeni gümrük vergisi geliyor

Pandemide ekonomisi ciddi yara alan Türkiye, önemli ihracat pazarlarında da sıkıntı yaşama riski ile karşı karşıya. Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), aralarında Türkiye'nin de olduğu 76 ülkeyi tercihli tarife sisteminden çıkarmayı planlıyor. Rusya, Kazakistan ve Belarus gibi Türkiye açısından önemli ihraç pazarlarının olduğu birliğin aldığı kararlar ile başta tarım olmak üzere pek çok ürüne fazladan gümrük vergisi uygulanacak.

AEB, kararı aldı ancak henüz uygulamaya koymadı. Kararın her an devreye alınması riski nedeniyle zor bir dönem geçiren Türk üreticilere bir darbe daha vurulacağı ifade ediliyor. AEB üyesi ülkelere tercihli tarife sistemiyle milyarlarca dolarlık mal satılmasının yanı sıra, yüzde 25'lere varan vergi avantajı da sağlanıyor.

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin'in haberine göre; rakip ülkelere karşı vergi avantajının kaybedilmesi ile birlikte Türkiye'nin rekabetçiliği daha da azalacak. Maliyetleri artan Türk ihracatçılar, yaş sebze ve meyve gibi kuvvetli olduğu alanlarda rakipleri ile mücadele edecek.



Uygulamanın devreye alınması ile hem ihracat kaybının olacağı hem de üreticilerin kayıp yaşayacağı belirtiliyor. Akdeniz ve Ege bölgelerinde sadece ihracata çalışan yaş sebze ve meyve üreticilerinin ürünlerinin de ellerinde kalma riskinin büyük olduğu kaydediliyor.