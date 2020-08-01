Rusya'dan Türkiye'ye Koronavirüs nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), uluslararası uçuşların yeniden başlamasının ardından bugün yapılacak ilk seferlerin Aeroflot, Pobeda, Türk Havayolları (THY) ve Pegasus Havayolları tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye ile Rusya arasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yeniden başladı. Yaklaşık 4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler, THY'nin Moskova uçağıyla sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen ilk sefer, İstanbul'a ulaştı. THY'nin Moskova-İstanbul seferini yapan TK 412 sefer sayılı uçağı saat 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İlk sefer ile birlikte 4 ay aradan sonra Rus turistler Türkiye'ye geldi. Gerçekleştirilen ilk seferde uçağın tüm koltuklarının dolu olduğu öğrenildi. Termal kamera ile vücut ısıları kontrol edilen yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuşlara yeniden resmen izin verileceği 10 Ağustos'tan itibarense daha 7 Rus hava taşımacısının Türkiye'ye uçmayı planladığı belirtti ve şunları söyledi:

“10 Ağustos'tan itibaren Türkiye'ye yapılacak tarifeli ve charter seferlerin sayısı önemli ölçüde arttırılacak. Rus S7, Ural Havayolları, Royal Flight, Nordwind Airlines, Azur Air, Rossiya ve iFly havayolu şirketleri uçuşlara başlamayı planlıyor.”