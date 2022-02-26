Rusya’dan rezervasyon iptalleri başladı

Turizmciler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası bazı Rus turistlerin az sayıda da olsa rezervasyonlarını iptal etmeye başladığını söyledi. Bu iptallerin Ukrayna'da akrabası olan Ruslar tarafından yapıldığı, özellikle mayıs, haziran ağırlıklı rezervasyonların iptal edildiği belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Normalde bu dönemde rezervasyonlar çok zayıf gelir. Şimdi işgalin etkisiyle daha da zayıfladı. Günde 5 rezervasyon alırken 2 tane almaya başladık” dedi. İşgal bitse de Ukrayna’da yaşanan insanlık dramı nedeniyle bu sezon bu pazarı kaybettiklerine işaret eden Bülbüloğlu, “Her şeyden önemlisi, Ukraynalıların can kaybının olmaması ve yaşanan dramın son bulması. Turizm açısından ise, Rus işgali yüzünden geçen yıl en çok turist gönderen üçüncü pazarımızı gözden çıkarmak zorunda kaldık. Bunun ekonomik kaybı ise en az 2 milyar dolar olur” diye konuştu.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise, bazı Rus turistlerin az sayıda da olsa rezervasyonlarını iptal etmeye başladığını aktardı. İşler, bu iptallerin Ukrayna’da akrabaları olan Ruslar tarafından yapıldığı ve mayıs ve haziran ağırlıklı rezervasyonlarda gerçekleştiği bilgisini verdi.

15 Mart’tan sonra tamamen netleşecek

Turizmcinin asıl korkusu ise, iki ülke arasındaki savaşın daha da uzaması halinde diğer pazarlardan da turist kaybı yaşanacak olması… İşler, “Bu iş uzar ve başka oyuncular da dahil olursa işte o zaman tüm turizm pazarlarımız bu savaştan etkilenir. Böyle bir senaryoda da Türk turizminin toparlanması bir yıldan uzun zaman alır” diye konuştu.

Bülbüloğlu ise, Türk turizminin Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı kaybının başka hangi pazarlara sıçrayacağını, toplam kaybın ne olacağının 15 Mart’tan sonra tamamen netleşmeye başlayacağını aktardı.