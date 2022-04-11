Rusya'dan ilk temerrüt: Rus demiryolu şirketi vadesi gelen ödemesini kaçırdı

Russian Railways JSC şirketinin geçtiğimiz ay vadesi gelen ödemesini kaçırması sonucu temerrüde düştüğü ilan edildi. Rusya’nın ağır yaptırımlara uğraması sonrası finansal işlemlerde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ilk kez bir şirket için böyle bir karar alındı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Şirketler için gerekli değerlendirmeyi yapan uluslararası kurum Kredi Türevleri Karar Komitesi'ne (Credit Derivatives Determinations Committee) göre 10 günlük ek süreyi kaçıran şirket yatırımcılarına 14 Mart’ta yapması gereken ödemeyi gerçekleştiremedi.

Devam eden süreçte temerrüt riskine karşı yapılan sigortanın devreye girmesi ve kupon sahiplerinin ne kadar ödeme alacağının belirleneceği belirtiliyor.

Karar yatırımcıların dikkatinin ülkenin iki tahvili için ödemelerin anlaşmalar izin vermemesine rağmen ruble üzerinden yapılması sonrası tahvillerin temerrüde düşme olasılığına odaklanması sırasında geldi.