Rusya'dan Google'a 98 milyon dolar para cezası

T24 Dış Haberler

Moskova'da bir mahkeme, Rusya'nın yasa dışı ilan ettiği içerikleri engellemediği için Google'a 98 milyon dolar (7.2 milyar ruble) para cezası verdi.

Moskova bu sene büyük teknoloji şirketleri üzerindeki basıyı artırırken, birçok kişi Rus yönetiminin ülkede interneti kontrol altına almak istediğini; bunun da hem kişisel özgürlükleri hem de şirketlerin özgürlüğünü tehdit ettiğini savunuyor.

Google, Reuters'n e-postasına verdiği yanıtta bir adım atmadan önce mahkeme kararını inceleyeceklerini belirtti.

Rusya, teknoloji şirketlerinden uyuşturucu kullanımını teşvik eden, tehlikeli aktiviteleri öven, ev yapımı silah ve patlayıcılar hakkında bilgi veren, Moskova'nın "terörist" ilan ettiği gruplara ait olan siteleri engellemesini talep etmişti.

Reuters'ın hesaplarına göre Google'a verilen ceza, sitenin Rusya'dan elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 8'ine tekabül ediyor.