Rusya'dan Erdoğan'ın "Anlaşmalara sadık kalınmadı" sözlerine yanıt: Tuhaf

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" şeklindeki açıklamasını 'tuhaf' olarak değerlendirdi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Novikov, "İnanıyorum ki Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum eskiden olduğu gibi şimdi de sadece Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalar üstünden çözülebilir" açıklaması yaptı. Parlamenter bu nedenle, Erdoğan'ın, İdlib'deki gerilim hakkında Astana ile Soçi'de varılan anlaşmalara Rusya'nın sadık olmadığı biçimindeki demecini 'tuhaf' bulduğunu belirtti.

Novikov, "Rusya ile Türkiye'nin şu anki karşılıklı anlayışı, Astana ve diğer müzakere formatlarının verimsiz olduğuna ilişkin yapılmış tuhaf açıklamalara karşın ilerlememize olanak veriyor" dedi.

"Bunun yanında, siyasi çözüm adına kimi zaman yüksek tonlu diplomatik açıklamalar da yapılabiliyor" diye devam eden Novikov, 'Türkiye'nin bunu yaparken kendi menfaatleriyle hareket etmiş olabileceği ihtimalinin de bir kenara bırakılamayacağını' söyledi.

Suriye'de çatışmaların tamamen sona ermesinin, devletin ülkenin topraklarının tamamını yeniden kontrol altına almasıyla sonuçlanacağı belirten Rus parlamenter, "Bu da Suriye'nin parçalanması ile birtakım paylar elde edeceklerini uman tarafların iyimserliklerini bir miktar zayıflatıyor" saptamasını yaptı.

Ayrıca Novikov, Rusya'nın Suriye'ye ilişkin siyasi çabalarını, bu ülkede meşru hükümetin isteği ile bulunan askeri gücüne dayanarak sürdürmesi gerektiğine inandığını da kaydetti.

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gerekirse kendi göbeğimizi keseriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Afrika seyahati sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken İdlib'de artan gerginlikle ilgili olarak, "Bu konuda Rusya da eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, bunun başka yolu yok. En son Halep’ten bizim tarafa atışları var. Bunlara biz bir yere kadar sabrederiz, sabrettik ama ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz." dedi.